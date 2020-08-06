أخبار مصر | ابتكار 3 كمامات ذكية.. أحدهم تقضي على كورونا بنسبة 99%

في ظل تداعيات فيروس كورونا لجأ الكثيرون الي استخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد ابتكرت العديد من الشركات كمامات بأنظمة مختلفة منها ما يساهم في قضاء على فيروس كورونا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ابتكارات الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:

كمامة 8 لغات:

ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية يمكن أن تتصل بالإنترنت، يمكنها أن تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، الذي أصبح أمر هام من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويمكنها ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلندية.

وتوضع الكمامة الذكية التي تعرف باسم "سي ماسك" فوق الكمامة التقليدية، وتتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.

وتخطط الشركة لطرح أول 5 آلاف قطعة منها في الأسواق اليابانية في سبتمبر المقبل، كما يبلغ سعر الكمامة الذكية حوالي 40 دولارا أميركيا، كما يتوجب على المستهلك شراء تطبيق ذكي للكمامة من خلال المتاجر المتوفرة عبر الإنترنت، من أجل تشغيلها.