أخبار مصر | ابتكار 3 كمامات ذكية.. أحدهم تقضي على كورونا بنسبة 99%

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ابتكار 3 كمامات ذكية.. أحدهم تقضي على كورونا بنسبة 99% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في ظل تداعيات فيروس كورونا لجأ الكثيرون الي استخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد ابتكرت العديد من الشركات كمامات بأنظمة مختلفة منها ما يساهم في قضاء على فيروس كورونا.
وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ابتكارات الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد:
كمامة 8 لغات:
ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية يمكن أن تتصل بالإنترنت، يمكنها أن تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي، الذي أصبح أمر هام من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويمكنها ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات أخرى، هي الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية والإندونيسية والتايلندية.
وتوضع الكمامة الذكية التي تعرف باسم "سي ماسك" فوق الكمامة التقليدية، وتتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.
وتخطط الشركة لطرح أول 5 آلاف قطعة منها في الأسواق اليابانية في سبتمبر المقبل، كما يبلغ سعر الكمامة الذكية حوالي 40 دولارا أميركيا، كما يتوجب على المستهلك شراء تطبيق ذكي للكمامة من خلال المتاجر المتوفرة عبر الإنترنت، من أجل تشغيلها.
كمامة قتل الفيروس:
قام فريق من الخبراء في جامعة تورنتو الكندية بابتكار كمامة تساهم في قتل فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل الي 99%، وفق التقرير منشور عبر إذاعة "وايون" الأمريكية.
أوضح الخبراء أن كمامة تحتوي على طلاء عبر سطحها الخارجي قادر على قتل 99% من فيروس كورونا في دقائق معدودة، وقد تم إخضاع تلك الكمامة لمختلف أنواع الاختبارات الممكنة، والتي وجدوا أنه يمكنها تعطيل وقتل الفيروس بصورة ناجحة.
وذكرت الإذاعة عن بيير جان ميسييه، الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، قوله: "الكمامة أثبتت أنها قادرة على تعطيل كورونا وحماية الجهاز التنفسي بصورة غير مسبوقة".
كمامة قماشية للشرب:
ففي فصل تزداد الأمور سواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تزداد الأمور صعوبة بسبب ارتداء الكمامة لفترات طويلة مع استحالة شرب المياه والسوائل دون نزعها فى كل مرة، إلا أن استطاعت أحد الشركات الا تحقيق حل أزمة شرب المياه والسوائل أثناء ارتداء الكمامة.
وقال ريان لى، مؤسس الشركة، إن القناع الجديد لن يساعد فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحسب؛ بل يمكن مرتديه من شرب المياه والسوائل بواسطة قطعة قابلة للفتح والغلق مثبته على سطح القناع.
وأضاف أن تلك القطعة المتحركة سوف تسمح بتمرير السوائل عبر الثقب مباشرة إلى فم مستخدم القناع المصنوع من خامات عالية الجودة لتحقيق درجة الحماية المطلوبة للوقاية من الفيروس بفاعلية.
ويعتقد "ريان لى"، أن قناع الوجه الخاص بشركته يتميز بوجود القطعة المتحركة على سطحه والتي تعمل على إدخال "الشاليمو" فقط إلى الفم مؤكدا أن فكرة تصميم القناع جاءت لجعل تناول المشروبات ممكنا أثناء تغطية الوجه للذين يتعين عليهم العمل لساعات طويلة أثناء ارتداء الكمامة كالعاملين بالمطاعم والمصارف وغيرهم.