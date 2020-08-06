أخبار مصر | برلمانية: قناة السويس الجديدة حققت مردود غير مسبوق على الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: قناة السويس الجديدة حققت مردود غير مسبوق على الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن هذا مشروع قناة السويس يعد المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وكان مردودها إيجابي ومثمر على الاقتصاد المصري.

ولفتت رزق الله، في بيان لها، أن قناة السويس الجديدة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني الدولة المصرية استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مما حفظ للدولة المصرية مكانتها الرائدة،وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي.

وأشارت رزق الله، إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.

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