أخبار مصر | برلمانية: قناة السويس الجديدة حققت مردود غير مسبوق على الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: قناة السويس الجديدة حققت مردود غير مسبوق على الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن هذا مشروع قناة السويس يعد المشروع الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وكان مردودها إيجابي ومثمر على الاقتصاد المصري.
ولفتت رزق الله، في بيان لها، أن قناة السويس الجديدة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني الدولة المصرية استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مما حفظ للدولة المصرية مكانتها الرائدة،وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي.
وأشارت رزق الله، إلى أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن صمودها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي مرت على المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية.
وأشادت عضو مجلس النواب بصمود قناة السويس الجديدة رغم تحديات فيروس كورونا، وتحقيقها إيرادات بلغت 3.3 مليار دولار، ومر من خلالها 11250 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن.
مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ
وأعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.
وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:
1- تعقيم جميع اللجان مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع وكذلك في اليوم الثاني.
2- فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.
3- تكليف موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب.
4- أوجبت الهيئة الوطنية على وجود سيارة إسعاف أمام اللجان.
5- إلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.
6- استخدام مكبرات الصوت في الدعاية وفق الحدود المقررة قانونا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
7- زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان.
8- زيادة عدد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة.
9- توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الدور الأرضى داخل مركز الاقتراع تيسيرا عليهم.