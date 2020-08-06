أخبار مصر | قيادي بمستقبل وطن: مجلس الشيوخ خطوة جديدة في الطريق نحو حياة ديمقراطية سلمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بمستقبل وطن: مجلس الشيوخ خطوة جديدة في الطريق نحو حياة ديمقراطية سلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المهندس سامح الشيمي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية المواطنين المصريين بالخارج والداخل على ضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "مجلس الشيوخ" المقرر انطلاقها يومى الاحد والاثنين(9 _ 10) أغسطس بمقرات السفارات المصرية بالخارج و(11_ 12) باللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية بالداخل.

وأضاف الشيمي في بيان له، أن مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة فى الطريق نحو حياة ديمقراطية سلمية فى ظل دولة مدنية حديثة، والمصريون عازمون على إستكمال بناء مؤسسات الدولة في ظل النهضة التي يشهد عليها العالم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم القيادى بحزب مستقبل وطن، ان كل مؤسسات الدولة هيأت الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، واثقين من تحمل المصريين دورهم تجاه الدولة أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطنى، مؤكدين على مشاعرهم الصادقة بالمسئولية تجاه وطنهم.

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وأعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي:



1- تعقيم جميع اللجان مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع وكذلك في اليوم الثاني.

2- ‏فرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.

3- تكليف موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب.

4- ‏أوجبت الهيئة الوطنية على وجود سيارة إسعاف أمام اللجان.

5- ‏ إلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- استخدام مكبرات الصوت في الدعاية وفق الحدود المقررة قانونا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

7- زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان.

8- زيادة عدد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة.

9- توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الدور الأرضى داخل مركز الاقتراع تيسيرا عليهم.