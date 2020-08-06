شكرا لقرائتكم خبر عن حملة من شرطة مرافق الغربية تسفر عن غلق 10 محلات تجارية بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت شرطة المرافق بمحافظة الغربية مساء اليوم الخميس حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية المخالفة وتنفيذ قرارات غلق ادارى للمخالفين لعدم استيفائهم شروط السلامة والترخيص بدرائرة اول طنطا برئاسة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالاشتراك مع رئيس الحي واسفرت الحملة عن غلق ١٠محلات تجارية بحضور عادل داود رئيس الحى والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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