شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة طنطا لامتحانات الفرق النهائية بـ«طب الأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا، ظهر اليوم الخميس، أعمال اليوم الأخير لامتحانات الفرقة النهائية بكلية طب الأسنان، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكليات الجامعة منذ بدء الامتحانات في الأول من يوليو الماضي، معربًا عن سعادته وأمنياته الطيبة على سلامة الطلاب متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، أنه يتلقى تقريراً يوميًا عن أعمال الامتحانات بكليات جامعة طنطا، موضحًا أن عملية الامتحانات تتم بشكل منتظم ولا توجد أي معوقات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة لابنائنا الطلاب والطالبات بفيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا، أنه مع بداية انطلاق أعمال الامتحانات تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة بلجان إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 والتى أداها طلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة، وفي السياق ذاته، ووجه د. الرفاعي بضرورة المتابعة المستمرة من باقي الكليات لمواصلة الجهود بأعمال التعقيم قبل انعقاد الامتحانات وبعد انتهائها، بما يُساهم في عدم انتشار العدوى، وتوافر سبل الراحة والأمان للطلاب داخل اللجان.