شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان»: دورات تدريبية وغرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في إطار تنفيذ مهام المجلس المنوط بها وفقا لقانون إنشائه.

وقال «فائق» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه في إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني يقوم المجلس بتنفيذ برنامجه التدريبي لإعداد مدربين من منظمات المجتمع المدني، دعما للدور المهم لتلك الجمعيات ومن أجل الوصول إلى انتخابات حره ونزيهة تتفق والمعايير الدولية المتعارف عليها.

في سياق متصل، عقد المجلس اليوم الخميس، ثلاث دورات تدريبية على مستوى الجمهورية في النطاقات الإقليمية لمحافظات دورة أسوان، وتضم محافظات ( قنا. الأقصر. أسوان. سوهاج. البحر الأحمر. الوادي الجديد)، ودورة الإسكندرية وتضم محافظات ( البحيرة. كفر الشيخ. ومطروح)، ودورة الإسماعلية وتضم محافظات ( شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد).

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين من الجمعيات الأهلية على دور المجلس في متابعه انتخابات مجلس الشيوخ 2020 واكسابهم مهارات وأساليب وطرق التدريب في مجال متابعة العمليات الانتخابية.

و يستكمل البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة.

و في ذات السياق يستمر المجلس في الإعداد والتجهيز لغرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بأفرع المجلس بالمحافظات لمتابعة الانتخابات.

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