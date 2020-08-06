شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بيروت: الجسر الجوي المصري للبنان يشمل مجالات المساعدات الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إن هناك شعور بالإمتنان العميق لمصر قيادة وحكومة وشعبًا لمسارعتها بمساعدة الشعب اللبناني بعد إنفجار مرفأ بيروت.

وقال «علوي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، هاتفيًا، الخميس: «أن كل كل لبناني سواء يشغل منصبًا رسميًا أو غير رسمي عبَّر عن شكره لمصر، ومؤكدين في ذات الوقت أن هذا ما كانوا يتوقعونه من مصر التي يعرف قدرها العرب جميعًا وما يتوقعونه منها».

وأشار سفير مصر في لبنان أن الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر دعما للبنان في مواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت يشمل 4 مراحل تشمل كافة الجوانب الإغاثية التي يحتاجها الشعب اللبناني في الوقت الحالي.

وقال السفير إن المساعدات المصرية التي ستصل إلى لبنان عبر الجسر الجوي، تشمل الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية، وفرقًا وأطقم طبية متخصصة، ومواد غذائية، وإسهامات كبيرة في مجال إعادة البناء والإعمار.

وأضاف: «مصر تنفرد عن بقية الدول التي قدمت مساعدات إلى لبنان، أنها تشمل كافة الجوانب الإغاثية، أن الدولة المصرية لم تكتف باختيار جانب إغاثي واحد فحسب، وإنما قامت بتغطية كافة مجالات المساعدات التي يحتاجها لبنان وشعبه، في إطار برنامج إغاثي متكامل من جميع الأوجه».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الجسر الجوي بدأت بوصول الطائرة المصرية الأولى، اليوم الخميس، وقال: «كنا نتوقع أن يصل 9 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن عند التفريغ فوجئنا أنها 14 طنًا من المواد الطبية، وتلك المواد جاءت وفقا للاحتياجات الفعلية التي طلبها، وأعد قائمة بها الجانب اللبناني بما يعين المستشفيات والمراكز الطبية اللبنانية على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والمصابين جراء الانفجار».

وأوضح السفير الدكتور ياسر علوي أن المرحلة الثانية من الجسر الجوي الإغاثي ستضم 20 طنًا من المواد الغذائية، لتعويض المخزون الاستراتيجي اللبناني الذي فُقد بالكامل نتيجة لتعرض صوامع التخزين الرئيسية داخل ميناء بيروت البحري للانهيار جراء الإنفجار.

وقال سفير مصر في لبنان إن المرحلة الثالثة ستشمل طواقم طبية للإسناد في المستشفيات اللبنانية، مشيرًا إلى أن لبنان أعد لائحة بالتخصصات الطبية المطلوبة، وأن تلك التخصصات والمجالات جرى توفيرها بمعرفة الحكومة المصرية.

وتابع: «المرحلة الرابعة من الجسر الجوي الإغاثي ستكون عبارة عن إسهامات كبيرة في مجالات إعادة البناء والإعمار، في ضوء الضرر البالغ الذي لحق بالعاصمة بيروت جراء الانفجار الهائل الذي تعرضت له».

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وأوضح السفير المصري أن الفارق الزمني بين كل مرحلة وأخرى من المساعدات التي يحملها الجسر الجوي المصري، لا يزيد عن ساعات قليلة، في إطار حرص مصر على سرعة تقديم يد العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق الذي يمر بمحنة عصيبة وأزمة كبرى.

في سياق متصل، زار السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، ظهر اليوم الخميس، مبنى جريدة النهار الذي تعرض لقدر كبير من التدمير في الحادث الأخير.

وقال إن زيارته هي يد ممدودة من القاهرة إلى بيروت «قلعتي الثقافة العربية»، وهذه اليد تُربت على كتف بيروت الجريحة، وتتضامن مع جريدة النهار باعتبارها إحدى المعالم الأساسية لبيروت الحاضرة الكبيرة من حواضر العرب ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيًا، مشيرًا إلى أن زيارته هي رسالة تضامن من مصر التي في خاطركم مع لبنان الذي في خاطرنا.