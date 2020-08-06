شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ضبط 17 حالة غش في اليوم الخامس لامتحانات الدبلومات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى 743 ألف 407 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح الخميس، الامتحان في (210) مادة فترة أولي، (6) مواد فترة ثانية، في خامس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، في تصريحات صحفية، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.
وصرح الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحان الدبلومات الفنية بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (17) حالة محاولة غش وحيازة محمول، في (محافظات الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – القاهرة – الفيوم – كفر الشيخ – أسيوط)، وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
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