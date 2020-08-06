شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم أول الثانوية العامة بدرع وشهادة تقدير وجهاز تابلت ومكافأة مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطالب أحمد السيد برعي، أول الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، بمجموع 410 درجة، لتكريمه على تفوقه ونبوغه العلمي، حيث أهداه المحافظ درعا وشهادتي تقدير واستثمار وجهاز تابلت ومكافأة مالية، وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، ووالد الطالب وشقيقه.

وتبادل المحافظ الحديث مع الطالب، ابن زاوية الناوية ببا، والمنتمي لمدرسة الشهيد عبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية بسمسطا، معربا عن فخره أن بكون أن يكون أحد أبناء بني سويف على قمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات مصر، محفزًا إياه على مزيد من التفوق والنبوغ وأن يصقل مهاراته وينمي مواهبه لبناء وتكوين شخصيته، متمنيًا له أن يكون ساعدا قويًا مع أبناء مصر المتفوقين والمحبين لوطنهم، وموجها الشكر لأسرة الطالب تقديرا على ما بذلوه في سبيل أن يصل ابنهم لهذه المكانة المرموقة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا.

من ناحيته، عبر الطالب «أحمد»عن سعادته الكبيرة باستقبال المحافظ له وحرصه على تكريمه، خاصة وأنه كان من أول من هنأه على تفوقه، في الاتصال التليفوني الذي تلقاه فور الإعلان عن النتيجة، مشيرا إلى أنه ومنذ ظهور النتيجة تلقى العديد من التكريمات، إلا أن اتصال المحافظ به تليفونيا ودعوته للقائه بمكتبه لتكريمه سيظل أكبر دعم وأعظم جائزة حصل عليه في حياته، وأنه ازداد إصرارًا وعزيمة على مواصلة التفوق، وسيكون دافعا قويا في المرحلة القادمة ليكون دائما في المقدمة.

كما أبدى الطالب رغبته في الحصول على مشورة المحافظ في تحديد وجهته القادمة، حيث أكد له المحافظ على أهمية أن يسلك الطريق الذي يحبه، قائلا: «لو اخترت التخصص أو المجال اللى بتحبه ويكون مناسب لقدراتك ومهاراتك هتواصل تفوقك، وهتكون ناجح ومميز في ذلك التخصص»، مشيرا إلى نظام التعليم الجديد أهم أهدافه أن يكون الطالب في المكان المناسب لقدراته ورغباته، وليس لمجرد أن تتوافق درجاته مع التنسيق.

فيما تقدم والد الطالب بالشكر للفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وحرصه على تكريم ابنه، والذي يعتبره شهادة من الدولة بتفوقه وتشجيعا له، معربا عن تقديره لاتصال المحافظ بهم وتهنئته لهم بتفوق ابنه، ومقدما الشكر لوكيلة الوزارة التي رافقتهم وتواصلت معهم تليفونيا فور الإعلان عن النتيجة لإبلاغهم بتكريم المحافظ، معبرا عن ذلك قائلا: «شعرت اليوم بأن المحافظ حريص على مصلحة ابنى كأب، وأفاد ابنى كثيرا، خاصة وأن المحافظ متفوق وهو أصغر محافظ في تاريخ مصر».

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