شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة»: نعمل على تطوير آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدورة التدريبية التنشيطية الأولي والتي تعقد بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، لمنسقي ومشرفي لجان حماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والامومة وأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظات الاسكندرية والبحيرة والغريية وكفر الشيخ.

بحضور أمل زكريا عضو مجلس النواب، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، ومحمود نبيل نائب محافظ الغربية، وهيام الطباخ معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية.

وأكدت «السنباطي» أن العمل الميداني هو حجر الأساس لإنجاح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والتي نسعي إلى تطبيقها بطريقة رقمية تواكب التقدم التكنولوجي ويتفق مع رؤية القيادة السياسية، موضحة أن المجلس يعمل حاليا على تطوير آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 لتكون بمثابة قنوات تواصل وإبلاغ عن حالات الأطفال في خطر وتقديم الدعم والرعاية والحماية للاطفال على مستوي الجمهورية وذلك من خلال المرحلة الثالثة لخط نجدة الطفل والتي ستعمل على توفير نتائج ومخرجات من البلاغات التي ترد على خط النجدة توضح أوضاع الطفولة والأمومه في المحافظة وتمكن متخذي القرار من وضع الخطط واتخاذ كافة الإجراءات لدعم نظام الحماية الوطني على مستوي كل محافظة، وإطلاق تطبيق نبتة مصر كقناة من قنوات التواصل والإبلاغ بهدف تحقيق المصلحة الفضلي للطفل.

وأشارت إلى أهمية دور القيادات الشابة في دعم العمل المجتمعي، مؤكده على أهمية تطوير غرفة المشورة النفسية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حيث تبين من مؤشرات خط نجدة الطفل في الآونة الاخيرة زيادة عدد البلاغات التي تتطلب إستشارات نفسية متخصصه.

وكشفت «السنباطي» أن المجلس يسعي جاهدا لإطلاق حملة «آماني دوت كوم» والتي تهدف إلى رفع وعي الأسر بتعليم أطفالهم طرق الاستخدام الآمن للإنترنت، لافتة إلى ضرورة العمل على تقديم برامج ومبادرات تسهم في اسعاد الاطفال وذلك من خلال المواد الترويجية التابعة للمجلس أو تلوين اسوار المدارس برسومات تبعث على التفاؤل والأمل لدي الأطفال وتحمل رسائل توعية وتعريف بخط نجدة الطفل 16000 ،بالاضافة إلى التاكيد على اهمية المسئولية المجتمعية في دعم قضايا الطفولة والامومة لتطبيق كافة الانشطه التي يسعي المجلس إلى تنفيذها وتكون واقع ملموس نافع لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبهم، أكد نواب المحافظين المشاركين على دعمهم لدور المجلس القومي للطفولة والامومة واستعدادهم التام لمساندة نظام الحماية الوطني وتعزيز آليات العمل مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل 16000ودعم كافة مبادرات وبرامج المجلس، حيث قالت النائبة أمل زكريا: «إننا نسعي إلى تفعيل الدور الدستوري للمجلس وبحث سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة».

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