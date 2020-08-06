شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب سيناء» تستعد لـ«الشيوخ».. والمحافظ: نقف على مسافة واحدة من المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتى من المقرر إجرائها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجاري واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لتظهر محافظة جنوب سيناء بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات مصر .

وقال «فودة» خلال الاجتماع التنسيقي لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، الخميس، إن جنوب سيناء من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى «أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (15) مركزاً انتخابياً و(18) لجنة فرعيه وتستقبل اللجان الانتخابية (89747) ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.