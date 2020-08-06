إزالة مخازن وورش وهناجر رفض أصحابها التقدم للتصالح بشبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لإزالة التعديات. وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 حالات بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة تجاوزت 15 ألف متر مكعب وهي عبارة عن مباني بالمسلحات الخرسانية متعددة الطوابق ومخازن وورش وهناجر حديدية كلها أنشأت بالمخالفة دون ترخيص ولم يتقدم أصحابها بطلب التصالح وتمت أعمال الإزالة بهدف منع وإزالة التعديات المقامة دون ترخيص وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة. ازالة مخازن وورش وهناجر بشبرا الخيمه ازالة مخازن وورش وهناجر بشبرا الخيمه ازالة مخازن وورش وهناجر بشبرا الخيمه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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