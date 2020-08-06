القوات المسلحة ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة للبنان "صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة .

ويأتي ذلك، بحسب بيان للقوات المسلحة، الخميس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أجرى اتصالا بالرئيس اللبناني ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء في دولة لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها .

وتأتي تلك المساعدات انطلاقاً من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم في أوقات المحن والأزمات .

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