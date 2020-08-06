متحدث الرئاسة ينشر صور جولة السيسي بمنطقة المنتزه التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية.

رافق الرئيس، خلال الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة، بضرورة تطوير المنطقة بشكل متكامل بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية المهمة لهذه المنطقة.