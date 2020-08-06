على مدار يوم.. ضبط 962 قضية تموينية في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن المختلفة،

جهود تلك الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 962 قضية تموينية متنوعة أبرزها: ضبط صاحب مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية لحجبه 7 أطنان "دقيق فاخر" مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها.

وفي سوهاج، تم ضبط مسئول مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة البلينا لتصرفه في كمية قدرها 6 أطنان دقيق بلدي مدعم ببيعه في السوق السوداء قدرت بقيمة مبالغ مالية 33 ألف جنيه.

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وضُبط في القاهرة المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 5 أطنان (أرز، دقيق، مكرونة، عدس، ملح طعام) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور معرضاً صحتهم وحياتهم للخطر.

وفي الشرقية، تم ضبط صاحب محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة أبو حماد لحيازته 2 طن "أعلاف حيوانية" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملة نوعية لضبط قضايا الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والتي استهدفت (المحال العامة، محال الجزارة) للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، أسفرت عن ضبط 11 قضية بإجمالي مضبوطات 1.395 طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.