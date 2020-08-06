

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت لإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4714 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 1755 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و282 مخالفة سير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة، و48 مخالفة موقف عشوائي، و12 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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