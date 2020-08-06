أخبار مصر | اتحاد الأطباء العرب يطلق مشروع إغاثة عاجلة لبيروت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الأطباء العرب يطلق مشروع إغاثة عاجلة لبيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت لجنة الاغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب مشروع إغاثة عاجلة يتضمن دعم المستشفيات والمراكز الطبية بالأدوية والمستلزمات الطبية خاصة تلك التي في محيط الانفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت بالإضافة لتوفير سلات غذائية لبعض الأسر المتضررة جراء الانفجار.

وقدم أمين العام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان الشكر لجميع الدول التى سارعت بتقديم المساعدات للبنان، وفي مقدمتها الدولة المصرية.

ووصف رسلان الموقف المصري من محنة لبنان بالمشرف، ودعا رسلان جميع المنظمات الدولية إلى تقديم يد العون والمساعدة ودعم القطاع الصحى وتوفير السلات الغذائية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ان الاتحاد يضع كافة إمكانياته وقدراته الطبية والإنسانية للتعاون مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين.

وكان اتحاد الأطباء العرب قد أصدر بيانا أمس أعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع لبنان شعبًا وحكومة، في محنته الحالية.

وأعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة طارئة برئاسة الدكتور على أبو سيف رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد لبحث سبل التدخل وتقديم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني بعد الحادث الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لبنان وأهله الكرام، من كل مكروه وسوء.

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وفور وقوع الكارثة كلف رسلان الدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان، ببحث سبل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، وذلك بالتنسيق مع دكتور سليم أبي صالح نقيب أطباء طرابلس ودكتور شرف أبو شرف نقيب أطباء بيروت واتخاذ كافة الإجراءات الإغاثية الفورية في هذه الظروف الكارثية.

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