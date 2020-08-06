أخبار مصر | "القومي للطفولة والأمومة": العمل الميداني حجر الأساس لإنجاح أنشطتنا

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة أن العمل الميداني هو حجر الاساس لانجاح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والتي نسعي الي تطبيقها بطريقة رقمية تواكب التقدم التكنولوجي ويتفق مع رؤية القيادة السياسية، موضحة ان المجلس يعمل حاليا علي تطوير آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 لتكون بمثابة قنوات تواصل وابلاغ عن حالات الاطفال في خطر وتقديم الدعم والرعاية والحماية للاطفال علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال المرحلة الثالثة لخط نجدة الطفل والتي ستعمل علي توفير نتائج ومخرجات من البلاغات التي ترد علي خط النجدة توضح أوضاع الطفولة والأمومه في المحافظة وتمكن متخذي القرار من وضع الخطط واتخاذ كافة الإجراءات لدعم نظام الحماية الوطني علي مستوي كل محافظة، وإطلاق تطبيق نبتة مصر كقناة من قنوات التواصل والإبلاغ بهدف تحقيق المصلحة الفضلي للطفل.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة سحر السنباطي، للدورة التدريبية التنشيطية الاولي والتي تعقد بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 6 الي 8 أغسطس الجاري، لمنسقي ومشرفي لجان حماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والامومة وأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظات الاسكندرية والبحيرة والغريية وكفر الشيخ وبحضورا امل زكريا عضو مجلس النواب، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، ومحمود نبيل نائب محافظ الغربية، وهيام الطباخ معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية.

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وأشارت "السنباطي" الي أهمية دور القيادات الشابة في دعم العمل المجتمعي، مؤكده علي أهمية تطوير غرفة المشورة النفسية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حيث تبين من مؤشرات خط نجدة الطفل في الآونة الاخيرة زيادة عدد البلاغات التي تتطلب إستشارات نفسية متخصصه.

وكشفت "السنباطي" أن المجلس يسعي جاهدا لإطلاق حملة "آماني دوت كوم" والتي تهدف الي رفع وعي الاسر بتعليم اطفالهم طرق الاستخدام الآمن للإنترنت، لافتة الي ضرورة العمل علي تقديم برامج ومبادرات تسهم في اسعاد الاطفال وذلك من خلال المواد الترويجية التابعة للمجلس أو تلوين اسوار المدارس برسومات تبعث علي التفاؤل والأمل لدي الأطفال وتحمل رسائل توعية وتعريف بخط نجدة الطفل 16000،بالاضافة الي التاكيد علي اهمية المسئولية المجتمعية في دعم قضايا الطفولة والامومة لتطبيق كافة الانشطه التي يسعي المجلس الي تنفيذها وتكون واقع ملموس نافع لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبهم، أكد نواب المحافظين المشاركين علي دعمهم لدور المجلس القومي للطفولة والامومة واستعدادهم التام لمساندة نظام الحماية الوطني وتعزيز آليات العمل مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل 16000ودعم كافة مبادرات وبرامج المجلس، حيث قالت النائبة امل زكريا "اننا نسعي الي تفعيل الدور الدستوري للمجلس وبحث سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة والامومة".