أخبار مصر | وزير النقل ومديرة أكاديمية تأهيل الشباب يبحثان التعاون لتدريب العاملين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل ومديرة أكاديمية تأهيل الشباب يبحثان التعاون لتدريب العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، بمقر الوزارة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وتم استعراض أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالاكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة النقل، وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كافة قطاعات وزارة النقل باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وأنه اصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبة لكافة العاملين على مدار العام.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع علي المواطن المصري، وأن الأكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.