أخبار مصر | نائب رئيس حزب مستقبل وطن: تولي مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في نيويورك إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب رئيس حزب مستقبل وطن: تولي مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في نيويورك إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تولي السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك، استكمالًا لحصاد الانجازات التي حققتها مصر حين تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نجاح القيادة السياسية المصرية في إعلاء مصالح شعوب القارة الإفريقية، وتعزيز أطر التعاون بين شعوب القارة السمراء وبعضهم البعض.

وأضاف منظور، في بيان، أن تولي مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في نيويورك، ستضاف في سجلات الانجازات التي تحققها الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي، مُؤكدًا أن مصر حين كانت تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت صوت القارة الإفريقية مسموع بين جميع قارات العالم، وذلك من أجل تحقيق المصالح التنموية للشعوب الإفريقية، ونشر عملية السلام والاستقرار والتقدم، مُشيرًا إلى أن السفير محمد إدريس خلال رئاسته للمجموعة سيساهم بكل تأكيد في استكمال خارطة التحركات المصرية الناجحة لتحقيق السلم والأمن والرخاء في أفريقيا خاصة وأن المجتمع الدولي وأفريقيا يواجهان تحديات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وأبرزها انتشار جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الجسيمة على القارة الأفريقية.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وضعت اقتصاد القارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي وعملت على تعزيز الاستثمارات الأفريقية في مختلف الدول ونجحت في إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية ووضعت إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لحل مشكلات القارة الأفريقية في الاستثمار، وكذلك وضع حلول عاجلة لقضايا مكافحة الإرهاب بتشكيل قوة أمنية على مستوى القارة لمكافحة الإرهاب.

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وتولى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك خلال أغسطس الجاري، بما يُعد إضافة جديدة لرصيد الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي، في إطار جهود الدبلوماسية المصرية على ساحة القارة الإفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها، أمس الأربعاء، أن السفير محمد إدريس أوضح أنه يشرف بثقة نظرائه السفراء الأفارقة وتوليه رئاسة المجموعة، وأنه يعتزم خلال رئاسته للمجموعة البناء على التحركات المصرية الناجحة لتحقيق السلم والأمن والرخاء في إفريقيا خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي العام الماضي، خاصة أن المجتمع الدولي وإفريقيا يواجهان تحديات غير مسبوقة على خلفية انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الجسيمة على القارة الإفريقية.

وأضاف مندوب مصر الدائم، أن هذه التحديات تستدعي حشد الجهد الدولي وإعمال روح التضامن وتجاوز الخلافات لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من تطلعات مشروعة خاصة في إفريقيا.