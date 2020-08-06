أخبار مصر | عودة تمثالين ملكيين من أمريكا لعرضهما بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة تمثالين ملكيين من أمريكا لعرضهما بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل اليوم الخميس، إلى أرض الوطن، تمثالين ملكيين ضخمين كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ بالولايات المتحدة الأمريكية، ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان هذين التمثالين تمت عودتهما بعد موافقة مجلس الوزراء وسوف يتم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير . و أشار إلى أن تلك التمثالين كانا ضمن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015 ، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الامريكية. وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن.