أخبار مصر | عودة تمثالين ملكيين من أمريكا لعرضهما بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة تمثالين ملكيين من أمريكا لعرضهما بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان هذين التمثالين تمت عودتهما بعد موافقة مجلس الوزراء وسوف يتم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير . و أشار إلى أن تلك التمثالين كانا ضمن معرض " المدن الغارقة: عالم مصر الساحر“ والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015 ، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربعة مدن بالولايات المتحدة الامريكية. وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن.
وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ان التمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي ٥ امتار.
يصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج مقدما قدمه اليسري للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه. أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفاف و تاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام.
بعد أسبانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلنان مصر آمنة وتستبعدان الكويت وتركيا و14 دولة أخرى
أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالدول المحظور سفرها إليهما.
وكانت أسبانيا قبل يومين أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية
وأعلنت فرنسا وإيطاليا حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان.
واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.