شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واليونان توقعان اتفاقاً لتعيين المنطقة الإقتصادية الخاصة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقعت مصر واليونان، اليوم، اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وقع الاتفاق وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس عقب مباحثات عقداها بمقر وزارة الخارجية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر واليونان توقعان اتفاقاً لتعيين المنطقة الإقتصادية الخاصة بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.