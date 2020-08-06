شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدث العسكري» ينشر صور إقلاع طائرة عسكرية بمساعدات عاجلة إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد

جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أجرى إتصال بالرئيس اللبناني ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأشقاء في دولة لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

تأتي تلك المساعدات إنطلاقًا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم في أوقات المحن والأزمات.