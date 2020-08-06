شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وضعنا خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كافة قطاعات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة النقل وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كافة قطاعات الوزارة، باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتًا إلى أنه أصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبة لكافة العاملين على مدار العام.

واستعراض وزير النقل مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل في الأكاديمية الوطنية للتدريب على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة، بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، وأن الأكاديمية تسعى دائمًا لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.