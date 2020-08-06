شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: مباحثات بين شكري ونظيره اليوناني لتوقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس بالقاهرة.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الوزيرين شكري ودندياس يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
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