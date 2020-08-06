شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بيروت يزور مبنى جريدة النهار اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في بيروت، ظهر اليوم الخميس، مبنى جريدة النهار، الذي تعرض لقدر كبير من التدمير في حادث انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وقال «علوي» إن زيارته بمثابة يد ممدودة من القاهرة إلى بيروت «قلعتي الثقافة العربية»، وهذه اليد تُربت على كتف بيروت الجريحة، وتتضامن مع جريدة النهار باعتبارها إحدى المعالم الأساسية لبيروت الحاضرة الكبيرة من حواضر العرب ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيا.

واختتم السفير الدكتور ياسر علوي بأن زيارته هي رسالة تضامن من مصر التي في خاطركم مع لبنان الذي في خاطرنا.

سفير مصر في بيروت يزور مبني جريدة النهار اللبنانية