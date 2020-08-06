- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بيروت يزور مبنى جريدة النهار اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في بيروت، ظهر اليوم الخميس، مبنى جريدة النهار، الذي تعرض لقدر كبير من التدمير في حادث انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.
وقال «علوي» إن زيارته بمثابة يد ممدودة من القاهرة إلى بيروت «قلعتي الثقافة العربية»، وهذه اليد تُربت على كتف بيروت الجريحة، وتتضامن مع جريدة النهار باعتبارها إحدى المعالم الأساسية لبيروت الحاضرة الكبيرة من حواضر العرب ثقافيًا وحضاريًا وتاريخيا.
واختتم السفير الدكتور ياسر علوي بأن زيارته هي رسالة تضامن من مصر التي في خاطركم مع لبنان الذي في خاطرنا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في بيروت يزور مبنى جريدة النهار اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.