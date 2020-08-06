شكرا لقرائتكم خبر عن من 12 حتى 6 صباحا.. قطع المياه عن عدد من شوارع طنطا لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب، عن مناطق حى أول طنطا، لمدة 6 ساعات، وذلك من الساعة الثانية عشر صباحا الليلة حتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة. وأشار المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية عن مناطق حى أول طنطا، يأتى لإجراء أعمال الصيانة الدورية بعنبر الكلور بمحطة المياه الملاحية بطنطا. وناشد رئيس الشركة، المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع المذكورة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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