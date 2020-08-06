شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات كلية الإعلام لاختبارات القدرات السبت القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام، بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد لشؤون لتعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجورى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والدكتور عبدالجواد سعيد عميد الكلية.

تناول الاجتماع استعدادات الكلية لإجراء اختبارات القدرات والتى تبدأ السبت ٨ أغسطس، لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠، والذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم توزيعهم طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى ووفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه نظرا لأعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات يجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لاتتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظًا على سلامتهم وسلامة القائمين على تنظيمها بالكلية، وسوف يتم إجراء الاختبارات بمدرجات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد لاستيعاب الأعداد المتزايدة وإمكانية توزيعهم على فترتين، مشددا على تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان سير الاختبارات دون أي عقبات، وتواجده صباح السبت وسط الطلاب لمتابعة تطبيق الضوابط العامة.