شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تمثالين ملكيين إلى مصر لعرضهما بالمتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى أرض الوطن، اليوم، تمثالين ملكيين ضخمين، كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر»، بالولايات المتحدة الأمريكية، ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذين التمثالين تمت عودتهما بعد موافقة مجلس الوزراء وسوف يتم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن التمثالين كانا ضمن معرض «المدن الغارقة: عالم مصر الساحر» والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، و4 مدن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن، ويضم المعرض 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير.

وقال الأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن التمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي، ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالي ٥ أمتار.

ويصور التمثال الأول الملك واقفا مرتديًا التاج المزدوج مقدمًا قدمه اليسرى للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه، أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفاف وتاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام.

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عودة تمثالين ملكيين إلى مصر لعرضهما بالمتحف المصري الكبير

عودة تمثالين ملكيين إلى مصر لعرضهما بالمتحف المصري الكبير