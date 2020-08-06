شكرا لقرائتكم خبر عن فريق تحقيق من «نيابة الغردقة» ينتهي من معاينة موقع «طائرة الجونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى فريق من نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، من معاينة حطام وموقع الطائرة التي تحمطت لدى هبوطها بمطار الجونة، حيث أمرت النيابة بتحريز الحطام، وسماع أقوال عدد من الشهود، وقررت النيابة سماع أقوال مسؤولي الشركة مالكة الطائرة.

كان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد كلف فريق تحقيقات بنيابة الغردقة للانتقال لموقت الحادث، وبدء التحقيقات.

قالت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، إنه تم إخطار نيابة الغردقة بحادث تحطم طائرة ترفيهية خاصة لدى هبوطها بمطار الجونة، ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث لمعاينة حطام الطائرة، وبدء التحقيق في الحادث.

وقد أسفر الحادث عن مصرع محمد سعيد خليل محمد السروجي، 61 سنة، طيار، وأكرم خليل خالد حسن الحصري، 36 سنة، طيار، وذلك متأثرين بإصابتهما في الحادث.

كان مطار الجونة الخاص قد شهد تحطم طائرة صغيرة ترفيهية، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء وتم استخراج المصابين، وتم نقلهما لمستشفى الجونة لإنقاذهما وتوفيا متأثرين بالإصابات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطائرة كانت في رحلة تجريبية فوق منطقة الجونة، وأن الشركة مالكة الطائرة حاصلة على جميع التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني، ويملكها أحد رجال الأعمال، وأن المفقودين يعملان طيارين، وأن الطائرة من ذات المقعدين.

وفور وقوع الحادث انتقل اللواء خالد عبدالهادي، مدير مباحث البحر الأحمر لموقع الحادث، وأخطرت أجهزة الأمن نيابة الغردفة بالحادث، ومن المقرر انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وحطام الطائرة.

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وأضافت التحقيقات أن الطائرة كانت ستعمل في الرحلات الترفيهية فوق منطقة الجونة.