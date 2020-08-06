شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة على انتخابات «الشيوخ».. وحرب تمزيق اللافتات تصل دمياط والقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة يومى 11 و12 أغسطس الجارى.

ففى دمياط، جرت اتهامات متبادلة بتمزيق اللافتات الدعائية بين عدد من المرشحين، ولجأ مرشحون، منهم اللواء هشام الحفناوى، مرشح حزب الحركة الوطنية «فردى»، على استغلال صفحات التواصل الاجتماعى وتوجيه مقاطع فيديو لمؤيديه، علاوة على عقد لقاءات شبابية في الشارع.

وشهدت مدن وقرى الزرقا وفارسكور سخونة وتربيطات بين العائلات ذات الثقل التصويتى، خاصة في السرو وشرباص.

وفى القليوبية، بدأت حرب تمزيق لافتات الدعاية بين المرشحين، حيث فوجئ المرشح خالد عرمان، ابن قرية عرب الرواشدة، والذى يخوض الانتخابات مستقلًا، بتمزيق لافتات الدعاية الخاصة به في قرية ميت كنانة المجاورة لقريته، وتعليق لافتات مرشحى مستقبل وطن.

واتهم «عرمان» أنصار «مستقبل وطن» بتمزيق لافتاته وتعليق صور مرشحى التحالف مكانها، وقال إنه كان متوجها إلى مركز شرطة طوخ لتحرير محضر إلا أنه تراجع في آخر لحظة، بعد أن أكد له أحد الشخصيات أنه ستتم تسوية الموضوع بشكل ودى.

وبدأ نواب البرلمان الحالى تحركات واسعة مع مرشحى الشيوخ «فردى» وخاصة مرشحى حزب «مستقبل وطن»، ونظم بعض نواب البرلمان مؤتمرات لهم في قرى دوائرهم لمواجهة تحالف بعض المرشحين المستقلين الذين بدأوا في عمل تحالفات مع قرب انتهاء فترة الدعاية وتنظيم مؤتمرات مجمعة.

وظهر أحمد بدوى، عضو البرلمان، في مؤتمر جماهيرى بقرية السفاينة التابعة لدائرة طوخ بصحبة المرشح مصطفى النفيلى، عن حزب مستقبل وطن، وحضره كبار عائلات قرية السفاينة، ونظم أهالى عزبة أبوجهل قرية القشيش بشبين القناطر، مؤتمرًا لـ6 مرشحين مستقلين يخوضون انتخابات الشيوخ.

وفى الإسكندرية، قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، إن المبادرة المجتمعية التي أطلقها المجلس، تحت شعار «صوتك لمصر بكرة»، تزامنًا مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ، استهدفت 150 سيدة من أهالى بشائر الخير، والحديقة التعليمية وغيط العنب القديمة.

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ونفذ المشاركون في المبادرة من أعضاء الفرع جولات متزامنة لتوضيح الفرق بين التصويت على القوائم والتصويت على الفردى، مطالبين بضرورة حسن الاختيار لأن الصوت أمانة والمشاركة واجب وطنى.

وفى الأقصر، أعلنت المحافظة درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء الانتخابات يومى 11 و12 أغسطس الجارى، ووجه المحافظ مصطفى ألهم باتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 6 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالى عدد الناخبين يبلغ 788 ألفًا و727 ناخبًا على مستوى المحافظة.

وفى سوهاج، ترأس اللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا تنفيذيًا لبحث استعدادات إجراء الانتخابات.

وأكد «الليثى» تجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف التي سترسل للمحافظة، والعمل على تطهير مقار لجان الانتخابات ومحيطها.

وفى أسوان، استعدت المحافظة للانتخابات بتجهيز المقار واللجان بإجمالى 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وأن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.

وفى شمال سيناء، تستعد القطاعات المختلفة للانتخابات، حيث يجرى تجهيز المدارس التي بها لجان انتخابية وتجهيزها وإعدادها للعملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتضم دائرة شمال سيناء في مجلس الشيوخ لجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة و30 مركزًا انتخابيًا، تضم 56 لجنة فرعية مقيدًا بها 271 ألفًا و851 صوتًا انتخابيًا.