شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ إجتماعا موسعا بحضور رؤساء الوحدات المحليه لمناقشة الإستعدادات لإنتخابات مجلس الشيوخ. وأكد استعاداد المحافظة للعملية الإنتخابية. ودعا "نورالدين" المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الإنتخابية. وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الإستراحات اللازمة لرجال الشرطة والقوات المسلحة والمشرفين على العملية الإنتخابية، وتوفير كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة بكل لجنة، مشيداً بوعي مواطني المحافظه وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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