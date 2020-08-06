شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأجيل بسبب كورونا.. انتخابات «الأسنان» 21 أغسطس و«البيطريين» 26 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، إجراء الانتخابات يوم 21 أغسطس الجارى، تحت إشراف قضائى كامل، بعد تأجيلها 5 مرات بسبب أزمة انتشار فيروس «كورونا».

وقال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة اتخذت قرار إجراء الانتخابات لضرورته، خاصة أن النقابة متوقفة تمامًا منذ عدة أشهر، ولا بد من إجراء الانتخابات حتى تدار من مجلس منتخب من أعضاء الجمعية العمومية، منوهًا بأنه سيتم إجرائها على يوم واحد وفقًا للقانون عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف «بيومي»: «سنتخذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا، فلن يتم السماح للطبيب بالإدلاء بصوته إلّا بعد ارتداء ماسك واقى، وسيتم توفير قلم لكل طبيب، إلى جانب منع الانتظار داخل المقر، وتوفير مطهرات للأيدي».

وفتحت النقابة في 21 ديسمبر الماضى باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، إذ ترشّح بالقوائم النهائية، 10 أطباء على مقعد النقيب العام، هم الدكتور خيرى المرسى، والدكتور سعيد الباسطى، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوى، والدكتور ياسر الجندى، النقيب الحالى، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأظهرت القوائم النهائية، ترشّح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 على مستوى المناطق، إلى جانب 53 مرشحّا على مقاعد نقيب فرعى، فاز منهم 10 بالتزكية في (القليوبية، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، الوادى الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ، مرسى مطروح، البحر الأحمر، بنى سويف)، بالإضافة إلى 47 أخرين على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 تحت السن.

وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام، و12 عضوًا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.

وعلى صعيد أخر، قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل نقابة البيطريين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة، إنه من المقرر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الشهر الماضى، وهو 26 أغسطس الجارى، عقب انتخابات مجلس الشيوخ، إذ لا يوجد مبرر قانونى لتأجيلها، خاصة أن القوائم النهائية التي أعلنتها النقابة للمرشحين في فبراير الماضى كما هي ولم يتم إجراء أي تغيير عليها.

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وأضاف «ضيف»، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، لبحث سبل إجراء الانتخابات، مع مراعاة الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا».