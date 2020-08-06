شكرا لقرائتكم خبر عن صفر «كورونا» فى عدد من المستشفيات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، «الخميس،» تسجيل مركز العدوة، صفر حالات إصابة وعزل منزلي بوباء كورونا المستجد .

وأكدت المديرية في بيان لها انخفاض معدلات الاصابة من 2-5 حالات بكل مستشفي عزل، وهو ما دفع إدارة المستشفيات لعودة نشاطها السابق في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين .

وقال الدكتور عصمت نجيب، مدير الإدارة الصحية في العدوة، انه ولأول مرة منذ ظهور الوباء تسجل العدوة صفر حالات عزل منزلي. مؤكدا تعافي 244 حاله إصابة بالوباء بالمركز. ووجه الشكر للأطقم الطبية بمستشفتي حميات العدوة والمركزي بالعدوه، وفريق الطب الوقائي بالإدارة الصحية لجهودهم .

وفى القليوبية وجهت مستشفى بنها التعليمي الشكر للأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين خلال فترة جائحة كورونا بعد تسجيل «صفر» إصابة بالفيروس وجاء في البيان الذي نشرته المستشفى على صفحتها الشخصيه «فيس بوك» «شكرا لكل بطل وقف في أزمه كورونا راجل ومخافش.

وكانت مستشفى بنها العام أعلنت تسجيل «صفر» إصابات بفيروس كورونا حيث إن المستشفى أصبحت الآن بدون مصاب واحد موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيا

وأوضحت، انه تم البدء في عملية التطهير لأقسام المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة الطبية العادية واستقبال المرضي العاديين غير كورونا

وفى بنى سويف اجرى فريق طبي بمستشفى ناصر العام، أمس، عملية ولادة قيصرية لربة منزل في منتصف عقدها الثالث، مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث انجبت 3 توائم.

وكشف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة، إن المريضة كانت محتجزة بمستشفى ناصر العام اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة داخل غرفة العناية المركزة، حيث كانت في الأيام الأولى من الشهر الثامن من حملها، وتعاني من ضغط حمل، وانخفاض في نسبة هيموجلوبين الدم.

وأضاف بغدادي أن الفريق الطبي أجرى الجراحة بمهارة وسرعة، وبخاصة وان المريضة اجرت اول ولادة لها منذ ٥ سنوات.