شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: نتتبع الفيديو المتداول لأحد مصانع تعبئة السكر بطرق يدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، أنه جار تتبع الفيديو المتداول لأحد مصانع تعبئة السكر المجهولة، ويظهر فيه بعض العمال وهم يعبئون أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض، حيث تتابع إدارة التحريات بالجهاز الفيديو للوصول إلى أى معلومات عنه، إضافة إلى أن الجهاز يكثف الرقابة على الأسواق من خلال سيارات الضبطية القضائية للتصدى لأى مخالفات.

كان مقطع فيديو جديد متداول عبر منصات السوشيال ميديا، لأحد مصانع تعبئة السكر المجهولة، قد أثار غضب الكثير من رواد المواقع، بعد أن ظهر فيه بعض العمال وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض، وسرعان ما حظي مقطع الفيديو المتداول، على عدد كبير من المشاركات التى تطالب بضبط المتورطين في الاستهتار بأرواح المواطنين عن طريق تعبئة السكر وسط حالة من الفوضى والإهمال وبدون الالتزام بطرق الوقاية.

ويظهر في مقطع الفيديو عدد من العمال وهم يفترشون الأرض أعلى كمية كبيرة من السكر، وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بأيديهم وبدون أى معيار للوزن، وسط حالة من الاستهتار والمخلفات المتواجدة في كل مكان، فيما لم يتسن التأكد من توقيت تصوير الفيديو بالظبط أو مكان هذا المخزن الخاص بتعبئة السكر.