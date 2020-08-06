شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تنعى المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والعاملون بالوزارة ببالغ الحزن والأسى، المستشار محمد عبد العزيز الجندى النائب العام ووزير العدل الأسبق ورئيس جمعية أصدقاء البيئة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، عن حزنها الشديد لفقد مصر والعالم العربى مثالا يحتذى به القاضى المصرى والذى وضع بصمات جلية فى خدمة العمل البيئي.

وتتقدم وزيرة البيئة بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعية الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كان قد نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان له أصدره منذ قليل، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ينعي ببالغ الحزن والأسى شيخًا جليلاً من شيوخ القضاة شيخنا الجليل القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

واستطرد البيان أن نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب، يذكر للراحل سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونًا للنيابة العامة عام 1950 حتى تركه وزارة العدل في 2011، وتقلد خلالها العديد من المناصب المهمة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو 1988، ووزيرًا للعدل من 7 مارس 2011 إلى 7 ديسمبر 2011.