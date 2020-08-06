"الطفولة والأمومة": العمل الميدانى حجر الأساس لإنجاح أنشطتنا

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة سحر السنباطي، للدورة التدريبية التنشيطية الاولي والتي تعقد بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجارى، لمنسقي ومشرفي لجان حماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والامومة وأعضاء لجان حماية الطفل بمحافظات الاسكندرية والبحيرة والغريية وكفر الشيخ وبحضور أمل زكريا عضو مجلس النواب،و الدكتورة / جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية ، و محمود نبيل نائب محافظ الغربية ، و هيام الطباخ معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية.

واشارت" السنباطي" إلى أهمية دور القيادات الشابة في دعم العمل المجتمعي، مؤكده علي أهمية تطوير غرفة المشورة النفسية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حيث تبين من مؤشرات خط نجدة الطفل في الآونة الاخيرة زيادة عدد البلاغات التي تتطلب إستشارات نفسية متخصصه.

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وكشفت " السنباطي" أن المجلس يسعي جاهدا لإطلاق حملة "آماني دوت كوم" والتي تهدف الي رفع وعي الاسر بتعليم اطفالهم طرق الاستخدام الآمن للإنترنت، لافتة الي ضرورة العمل علي تقديم برامج ومبادرات تسهم في اسعاد الاطفال وذلك من خلال المواد الترويجية التابعة للمجلس أو تلوين اسوار المدارس برسومات تبعث علي التفاؤل والأمل لدي الأطفال وتحمل رسائل توعية وتعريف بخط نجدة الطفل 16000 ،بالاضافة الي التاكيد علي اهمية المسئولية المجتمعية في دعم قضايا الطفولة والامومة لتطبيق كافة الانشطه التي يسعي المجلس الي تنفيذها وتكون واقع ملموس نافع لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبهم أكد نواب المحافظين المشاركين علي دعمهم لدور المجلس القومي للطفولة والامومة واستعدادهم التام لمساندة نظام الحماية الوطني وتعزيز آليات العمل مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل 16000ودعم كافة مبادرات وبرامج المجلس ، حيث قالت النائبة امل زكريا "اننا نسعي الي تفعيل الدور الدستوري للمجلس وبحث سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة والامومة" .