شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يعين نائب رسولى للإسكندرية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيّن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الأب كلاوديو لوراتى الكومبونيانى‏، كنائب رسولى للإسكندرية بمصر، وكان حتى وقتها وكيلا عاما لرهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان اليوم، إن الأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني، وُلِدَ يوم 21 فبراير 1962، في كومو (إيطاليا) حيث أتمّ تعليمه الثانوي. ثم التحق بعدها برهبانية المرسلين الكومبونيين لقلب يسوع حيث درس الفلسفة واللاهوت. وقد أبرز نذوره المؤقتة عام 1985. ثم تابع شهادة البكالوريا في اللاهوت في كلية تانزاجا في نيروبي (كينيا). في 27 مارس 1989 أبرز نذوره الدائمة، ثم نال السيامة الكهنوتية يوم 23 ديسمبر 1989 في ليبومو (كومو)، كما استكمل تكوينه بدراسة مناهج علم إدارة الممتلكات الذي أشرفت عليه منظمة من إتحاد الرهبانيات والمعروفة اختصارا بــ (C.N.E.C.)

وقضى الأب كلاوديو لوراتي الكومبونياني، أولى سنواته الكهنوتية في الاهتمام بالصحافة الإرسالية، وفي عام 1995 تم إرساله إلى جنوب السودان (حاليا)، ثم نُقِلَ عام 1997 إلى مصر حيث تم تكليفه بمهام رعوية إلى وقت تعيينه نائبا لرئيس مفوضية المرسلين الكومبونيين في عام 1999 ليصبح بعدها رئيسا من 2002 إلى 2007، في الوقت الحاضر كان يقوم بمهمة الوكيل العام لرهبنته.يين النائب الرسولي للإسكندرية بمصر.