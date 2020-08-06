شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشهد انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق أول سبع سيارات لتوزيع لحوم أضاحي الأوقاف على المديريات الإقليمية اليوم الخميس، بواقع سيارتين للقاهرة بحمولة 2 طن ، وسيارتين للجيزة بحمولة 2 طن، وسيارتين للقليوبية بحمولة ٢ طن، وسيارة للإسكندرية بحمولة 4 أطنان، وبإجمالى عشرة أطنان لليوم الأول للتوزيع .

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية الوصول للمستحقين الحقيقيين وإكرامهم وعدم تصوير أي منهم أو تعريضه لأي لون من ألوان الحرج ، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع ، موجها الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي العظيم .

كما أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة قد راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي ، وأن عملية الذبح قد تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين ، وتتم الآن عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف ، لتنطلق اليوم عملية التوزيع وتتوالى يوميًا للوصول إلى المستحقين الحقيقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب .

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