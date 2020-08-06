شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تنمى روح طفلك الدينية مع الدكتور شيرين حلمى هيقولك ببرنامج "همسات تربوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معروف أن الإنسان مكون من جسد وعقل وروح، فجسد الانسان له مدخلات تكون بالنظافة والطعام والتربية، والعقل يُنمى بالعمل والثقافة، ولكن الروح مهدور حقها لذلك يخرج الكثير من الأطفال فى حالة دينية غير سوية بسبب الاعتماد على تلقين الصلاة والتخويف من القبر وعذابه.





الدكتور شرين حلمى يشرح في الحلقة الثالثة من برنامج "همسات تربوية" كيفية تنمية حياة الروح بطريق صحيح بعيدا عن المعتقدات الخاطئة.



الدكتور شرين حلمى

ويوضح الدكتور شرين حلمى: "الله سبحانه وتعالى خلقنا لكى نعبده وضمنا لنا الرزق وحثنا على العمل للجنة، ولكن البشر انشغلوا بالمضمون "الرزق" ونسوا الذى يحتاج إلى العمل وهى "الجنة"، واضعنا روشته تنمية الروح فى كلمات بسيطة وهى ذكر الله، قائلا: "القلوب لا تصدأ بذكر الله. إقامة الصلاة لذكر الله. وشكرا الله".

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وأكد الدكتور شرين حلمي، في نهاية الحلقة، أن ذكر الله وتحديد الوجهة والتوجه الى الله يعطينا الطريق الصحيح لفهم الطريق إلى الآخرة.











