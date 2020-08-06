شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثالثة من قطارات المترو المكيفة الجديدة للخط الثالث الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أنه متوقع وصول إلى ميناء الإسكندرية قطار مترو الأنفاق المكيف الثالث الجديد قادما من ميناء ماسان فى كوريا الجنوبية الشهر الجارى، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد متعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثالث للمترو.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن القطارات المكيفة الجديدة متعاقد عليها بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة 640 مليون جنيه مصرى من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

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والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع .