شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستقبل المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

فى بداية اللقاء اكد الوزير أنه منذ تولى حقيبة وزارة النقل وضع خطة شاملة لتاهيل العنصر البشرى فى كافة قطاعات وزارة النقل باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وانه اصدر توجيهاته المشددة لكافة رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبة لكافة العاملين على مدار العام.

Advertisements

واستعراض وزير النقل مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالاكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة بهدف رفع مستوى كافة العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، حرص الأكاديمية على توفير كافة سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة النقل لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع علي المواطن المصرى، وأن الأكاديمية تسعى دائما لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.