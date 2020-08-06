شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الإسكندرية تضع مواعيد قداسات صوم العذراء.. والحضور بالحجز المسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس جدولا بمواعيد القداسات بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم، الذي يبدأ غدا الجمعة.

وأوضحت البطريركية، إنه ابتداءا من اليوم الخميس 6 اغسطس يمكن حجز قداسات الصوم على الارقام الآتية : 01222195292 - 01200334428 - 4863733، من 9 ص - 2 م ، كل الآيام ما عدا الأحد ، فيما يتضمن جدول القداسات ، قداسين كل يوم بمواعيد مختلفة، عدا يوم الجمعة فقط بدون قداسات.

جدول قداسات بطريركية الإسكندرية

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وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استقبال صيام السيدة العذراء غدا الجمعة، الذى يستمر لمدة 15 يوما، لينتهى الصيام فى 22 أغسطس الجارى.

وبسبب الإجراءات التى اتخذتها الكنيسة، جراء انتشار كورونا، والقواعد والإرشادات التى وضعتها لحضور القداسات، لعدم تفشى الفيروس، سيكون الصيام هذا العام بطابع خاص، حيث سيتم استئناف القداسات، أثناء الصيام، ولكن بحجوزات مسبقة والتزام كامل بكافة الإجراءات التى وضعتها الكنائس.

وكانت الكنيسة فى الأعوام السابقة، تنظم " نهضات روحية"، بالكنائس إبان فترة الصوم، إلا أن الوضع هذا العام تغير، حيث سيتم بث هذه النهضات عبر منصات التواصل الاجتماعى، وقد اقترح البابا تواضروس أن تكون عبر تطبيق "ZOOM"، وسيترك الأمر لكل كنيسة لاختيار الآلية المناسبة لها.