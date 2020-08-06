شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مباحثات بين شكرى ونظيره اليونانى لاتفاق تعيين الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس نظيره اليونانى نيكوس دندياس بالقاهرة. وقال احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم الخارجية إن الوزيرين يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

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