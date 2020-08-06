شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين يطالب "نظافة القاهرة" بفتح محطات مناولة بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، قد عقد اجتماعا بحديقة الفسطاط، مع كافة متعهدى الجمع السكنى بمحافظة القاهرة، البالغ عددهم 388 متعهدا، لبحث رفع كفاءة منظومة الجمع بأنحاء المحافظة.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رئيس هيئة النظافة طالب كافة المتعهدين بتأدية واجبهم على أكمل وجه، كما يطالبون بحقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة بعض معوقات العمل بالمحافظة، من بينها منع بعض البوابين للزبالبن من دخول العمارات، وإلقاء القمامة بالشوارع، بالإضافة إلى عدم تعامل بعض المواطنين مع الزبالين، وإلقائها فى الطرق أيضا.

وأشار إلى أنهم طالبوا بعمل حاويات كبيرة فى بعض المناطق لعدم وجود محطات مناولة، بالإضافة إلى إعادة فتح محطات المناولة على رأسها مناولة الحلبى الواقعة بين العباسية وباب الشعرية، ووعد رئيس الهيئة بدوره بفتحها، لافتا إلى أنه طالب أيضا بعمل محطة وسيطة داخل حى الزبالين بالمقطم، لإلقاء زبالة الزبالين، خاصة أن المقالب بعيدة عن مناطق الزبالين، على أن يكون ذلك مقابل رسوم، مشيرا إلى أنه استجاب لهذا المطلب.

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وأكد نقيب الزبالين، أنهم وعدوا رئيس هيئة نظافة القاهرة بجدية العمل فى أنحاء المحافظة، وتم منح مهلة لجميع المتعهدين، لرفع كافة المخلفات من المحافظة.

وكان شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، على ضرورة إنشاء محطات مناولة فى كل حى من أحياء القاهرة، البالغ عددها 32 حى، وذلك لرفع القمامة منها بشكل يومى، وزيادة كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.