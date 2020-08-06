شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع..وزارة الداخلية تمحو شهادة وفاة المتوفى الحي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة لما نشر في الخليج 365 تحت عنوان "حي يحمل شهادة وفاته.. اللي حصل مع عم عبد الهادي أغرب من الخيال" قامت مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بناء على طلب من وزارة الداخلية بحل مشكلته حيث تلقي اتصالا هاتفيا مطالبا بالتوجه بكافة أوراق والمستندات التي تثبت شخصيته إلى مبني المصلحة وتم الإجراءات القانونية وتمت إزالة شهادة وفاة الحاج عبد الهادي التي صدرت بالخطأ ليصبح من جديد على قيد الحياة.

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وقدم الحاج عبد الهادى الشكر لوزارة الداخلية والمسئولين بقطاع الأحوال المدنية لحل مشكلته التي توقفت بسببها معاشه وانتزاع اسمه من البطاقه التموينية وأضاف: أعلم أن مشكلتي كان حلها لدى مكتب الصحة ووزارة الصحة ولكن استجابة الداخلية كانت أسرع وأنا اليوم "مولود جديد".

وطالب كل طبيب مسئول عن خروج شهادة وفاة بالضمير والتأكد من الاسم قبل خروج أي من الشهادات الرسمية.