إنفوجراف.. احسب قيمة فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة قبل بداية التحصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء إجراءات تحصيل الفاتورة الجديدة الخاصة بشهر أغسطس 2020، التى تشمل الزيادات الجديدة فى سعر الكيلو وات ساعة، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة قبل وبعد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن، من خلال الإنفوجراف التالى..

فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة (1)

فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة (2) Advertisements

فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة (3)

فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة (4)

فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة (5)

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