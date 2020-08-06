شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن مواعيد محفظى القرآن الكريم بالمكاتب الأهلية الجدد دور يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، موعد اختبار محفظي المكاتب الأهلية الجدد دور يوليو لعام 2020 ، حيث تم تحديد يوم الأحد القادم 9 أغسطس موعد لعقد الاختبارات بمناطق القليوبية والشرقية بإجمالي 75 متقدم للاختبارات، كما تم تحديد يوم الإثنين 10 أغسطس موعد لمناطق القاهرة والدقهلية والبحيرة بإجمالي 74 متقدما للاختبارات، ويوم الثلاثاء 11 أغسطس لمناطق الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسماعيلية بعدد 74 متقدما للاختبارات.

كما تم تحديد يوم الأربعاء 12 أغسطس موعد لمناطق الجيزة وبنى سويف والفيوم بعدد 76 متقدم للاختبارات، ويوم الخميس 13 أغسطس لمناطق مطروح ودمياط والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان والوادي الجديد 76 متقدم للاختبارات، ويوم السبت 15 أغسطس لمناطق الأقصر والسويس والتخلفات بعذر مقبول ويبلغ عدد المتقدمين 41.

وتبدأ الاختبارات من الساعة الثامنة صباحا ويحضر الممتحن بدون أي مرافق مع الالتزام بلبس الكمامة بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الازهرية ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي وعد التأخير أو التخلف.

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الاختبارات ستجرى بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بمبنى قطاع المعاهد الأزهرية مع إحضار المحفظ لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية وصورة شخصية على أن تبدأ الامتحانات في تمام الثامنة صباحا.

و يتم تحديد امتحان فى القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم )، ويمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبه.