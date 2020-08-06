شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 44 رحلةً طيران للسعودية والإمارات والبحرين لنقل 5551 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير اليوم الخميس مطار القاهرة الدولي 44 رحلة طيران دولية للخليج لسفر واستقبال 5551 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن كلا من المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين على مدار اليوم الخميس سيستقبلون اليوم 16 رحلة سفر على متنهم 1826، فى حين يسيرون 28 رحلة سفر على متنهم 3725 راكبا من كافة المدن والمطارات المختلفة من البلدان الثلاث.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.