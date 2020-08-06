شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر وعنوان الخطبة "مصر فى القرآن والسنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل التلفزيون المصرى، غدا صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئ للقرآن الكريم، كما حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خطيب الجمعة وهو الدكتور عبد المنعم فؤاد.

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وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق أون تم نقل خطبتين يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضى تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و 10 يوليو تحت عنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.

وكانت قد أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضى، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.